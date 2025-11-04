Олег Гончар

На груповом этапе Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) белоруска Арина Соболенко (WTA 1) обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 5) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Матч длился 124 минуты, в течение которых Соболенко подала четыре подачи навылет против трех у соперницы. При этом Арина допустила шесть двойных ошибок, тогда как у соперницы было только две.

Также белоруска использовала четыре из шестнадцати брейков против четырех из восьми у соперниц.

Напомним, ранее на Итоговом турнире Кори Гауфф обыграла Паолини.