Соболенко победила Пегулу на Итоговом турнире
Белоруска потратила три сета на победу
около 18 часов назад
На груповом этапе Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) белоруска Арина Соболенко (WTA 1) обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 5) со счетом 6:4, 2:6, 6:3.
Матч длился 124 минуты, в течение которых Соболенко подала четыре подачи навылет против трех у соперницы. При этом Арина допустила шесть двойных ошибок, тогда как у соперницы было только две.
Также белоруска использовала четыре из шестнадцати брейков против четырех из восьми у соперниц.
Напомним, ранее на Итоговом турнире Кори Гауфф обыграла Паолини.