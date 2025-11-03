Денис Седашов

Американская теннисистка Аманда Анисимова (4 WTA) одержала первую победу на Итоговом турнире WTA-2025, который проходит в Саудовской Аравии.

В матче второго тура группового этапа она обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз (7 WTA).

Анисимова выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Киз ответила пятью подачами навылет, но сделала 12 двойных и воспользовалась лишь четырьмя шансами на брейк из семи.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США) 4:6, 6:3, 6:2

Эта победа стала для Анисимовой первой на турнире — в стартовом матче она уступила Елене Рыбакиной (3:6, 1:6).

