Денис Седашов

Третья ракетка мира Кори Гауфф одержала победу в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA-2025.

Американская теннисистка уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (8 WTA).

Встреча длилась 1 час 19 минут. Гауфф не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, но при этом реализовала четыре брейка из семи возможных, что позволило ей полностью контролировать ход игры. Паолини не выполнила ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, однако смогла реализовать лишь один брейк-поинт из четырех.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия) 6:3, 6:2

Это поражение стало для итальянки решающим — Жасмин Паолини потеряла шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA.

