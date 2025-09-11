Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 267) во втором круге турнира серии Challenger в словенской Любляне проиграла шестой сеяной Ханне Вандевинкель (WTA, 169) 2:6, 0:6.

За час с четвертью на корте украинка дважды подала навылет и 6 раз ошиблась на подаче. Бельгийка сделала 2 эйса, 5 брейков и одну «двойную». Это была первая официальная встреча теннисисток.

