Сборная Испании провела замену перед матчем с Украиной в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.
Травмированную Диас будет заменять Гормас
11 минут назад
Фото: j48tennis.net
Женская команда Испании по теннису провела замену на матч четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг с Украиной.
Вместо Нурии Паррисас Диас (WTA, 144), которая получила травму на US Open-2025, сборную представит Лейре Ромеро Гормас (WTA, 125). Отметим, что также в заявке испанок находятся Паула Бадоса, Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша и Алена Большова.
Напомним, что игра Испания – Украина стартует 17 сентября в китайском Шэньчжэне.
