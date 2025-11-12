Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 273) в первом круге турнира серии ITF50 в Португалии одолела Милану Жабраилову (WTA, 688) 6:2, 6:4.

За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из семнадцати и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 3 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

В следующем раунде Соболева сыграет с местной теннисисткой Сарой Лансой.

Напомним, что Катарина Завацкая пробилась во второй круг соревнований в Австралии.