Соболева проиграла на старте турнира в Турции
Украинка в двух сетах уступила пятой сеяной
около 5 часов назад
Фото: btu.org.ua
Анастасия Соболева (WTA, 259) в первом круге турнира серии Challenger в Турции уступила пятой сеяной Дарье Видмановой (WTA, 150) 6:7 (3), 4:6.
За 2 часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт из семи и 4 раза ошиблась при подаче. Чехинка сделала 4 эйса, 2 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Марта Костюк вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине.
