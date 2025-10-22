Соболева после победы в первом сете снялась со стартового матча турнира в Италии
Украинка не смогла завершить встречу со Стефанини
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Анастасия Соболева (WTA, 262) завершила выступления на турнире серии Challenger в Италии. Украинка не смогла завершить матч первого круга с третьей сеяной Лукрецией Стефанини (WTA, 152) 7:5, 3:5 (снятие) из-за травмы ноги.
За 2 с четвертью часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из четырнадцати и трижды ошиблась при подаче. Итальянка сделала 6 брейков и 5 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Стефанини одержала вторую победу.
Напомним, что Даяна Ястремская проиграла россиянке в начале турнира в Токио.
Поделиться