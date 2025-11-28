Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 267) в четвертьфинале турнира серии ITF75 в словацкой Трнаве проиграла второй сеяной Елене Русе (WTA, 101) 3:6, 1:6.

За час с четвертью на корте украинка реализовала 1 брейк-поинт из четырех и 5 раз ошиблась при подаче. Румынка сделала 6 эйсов, 5 брейков и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что Вадим Урсу не смог выйти в полуфинал Challenger.