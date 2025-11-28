Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 446) в четвертьфинале турнира серии Challenger в Пакистане проиграл второму сеяному Джею Кларку (ATP, 200) 3:6, 6:4, 6:7 (6).

За 2 с половиной часа на корте украинец 1 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-поинта из семи и 1 раз ошибся при подаче. Британиец сделал 3 эйса, 5 брейков и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

