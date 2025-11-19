Соболева проиграла на старте турнира в Словакии
Украинка в двух сетах проиграла представительнице Франции
25 минут назад
Фото: Instagra
Анастасия Соболева (WTA, 266) в первом круге турнира серии ITF50 в словацкой Трнаве потерпела поражение от Алис Робб (WTA, 622) 2:6, 3:6.
ITF50. Словакия, Трнава. Первый круг
Анастасия Соболева – Алис Робб 2:6, 3:6
Отметим, что накануне Соболева проиграла первой сеяной в четвертьфинале турнира в Португалии.
Напомним, что Карлос Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса.
Поделиться