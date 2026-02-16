Соболева уступила посеянной в начале турнира во Франции
Украинка в двух сетах проиграла чешке Салковой
7 минут назад
Фото: Instagra
Анастасия Соболева (WTA, 268) в первом круге турнира серии Challenger во Франции проиграла Доминике Салковой (WTA, 152) 7:5, 6:1.
За час на корте украинка трижды подала навылет, реализовала все 3 брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Чехиянка сделала 2 эйса, 6 брейков и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Соболева также не смогла победить на соревнованиях в Словакии в 2024 году.
