Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 265) в первом круге турнира серии ITF75 в польском Лешно проиграла Зузанне Павликовской (WTA, 433) 4:6, 0:6.

За час с четвертью на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт из десяти и трижды ошиблась при подаче. Полька сделала 5 брейков и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

