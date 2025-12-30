Стали известны имена украинских теннисисток, которые сыграют в парном Australian Open-2026
Среди них - сестры Киченок
30 минут назад
Сестры Киченок / Фото - Yahoo
Опубликована заявка Australian Open-2026 в парном разряде.
Согласно списку, в него попали четыре украинские теннисистки.
Это Марта Костюк, Даяна Ястремская, Надежда Киченок и Людмила Киченок.
Марта сыграет в паре с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния), Даяна – с Алисией Паркс (США), Надежда – с Макото Ниномией (Япония), Людмила – с Кэти Волынец (США).
Основная сетка Australian Open продлится с 18 января до 1 февраля 2026 года и пройдет в Мельбурне.
Ранее были названы украинские теннисисты, которые сыграют в квалификации Australian Open.
