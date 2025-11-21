Алькарас назвал главную причину, почему хочет выиграть Australian Ope
Испанец признает, что старт сезона без игровой практики делает задачу сложнее
около 1 часа назад
Первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему для него особенно важно победить на Australian Open. Слова приводит Punto de Break.
Алькарас отметил, что именно этот трофей является ключевым в его стремлении закрыть календарный Grand Slam:
Победа в Мельбурне — действительно важная задача, ведь я хочу завершить календарный Grand Slam. Это непросто, потому что турнир проходит в начале сезона, и ты выходишь на корт фактически без игровой практики.
В сезоне 2025 года Карлос Алькарас уже завоевал два титула турниров Grand Slam — Roland Garros и US Open.
