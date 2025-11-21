Денис Седашов

Первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему для него особенно важно победить на Australian Open. Слова приводит Punto de Break.

Алькарас отметил, что именно этот трофей является ключевым в его стремлении закрыть календарный Grand Slam:

Победа в Мельбурне — действительно важная задача, ведь я хочу завершить календарный Grand Slam. Это непросто, потому что турнир проходит в начале сезона, и ты выходишь на корт фактически без игровой практики. Карлос Алькарас

В сезоне 2025 года Карлос Алькарас уже завоевал два титула турниров Grand Slam — Roland Garros и US Open.

