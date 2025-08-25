Чемпионка Australian Open-2025 сенсационно вылетела с US Open-2025
Американка уступила в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз (6 WTA) сенсационно прекратила борьбу уже в первом круге US Open-2025.
Американка уступила мексиканке Ренате Сарасуа (82 WTA) со счетом 7:6 (12:10), 6:7 (3:7), 5:7.
Напряженный поединок длился 3 часа 10 минут. Киз сделала 7 эйсов, но допустила 14 двойных ошибок и реализовала лишь 5 из 12 брейк-пойнтов. Сарасуа, в свою очередь, не подала навылет, сделала 5 двойных ошибок, однако воспользовалась своими шансами максимально — 5 из 9 брейков.
Действующей чемпионкой турнира является белоруска арина сабаленко.
Ястремская не смогла преодолеть первый круг US Open-2025.
Поделиться