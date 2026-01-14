Олег Шумейко

Юлия Стародубцева прокомментировала champion.com.ua победу над Деспиной Папамихаил в полуфинале квалификации Australian Open-2026:

На старте турнира, в первом матче, я волновалась – но это нормально, ведь все-таки турнир Grand Slam. То, что я тогда потеряла сет, – заслуга Тубелло: она начала играть лучше, а я не смогла справиться с внутренними переживаниями. В решающей партии я переоделась, сделала брейк и ментально полностью перегруппировалась. Была готова играть так же агрессивно, как в первом сете.

Несмотря на убедительный счет с Папамихаил – 6:1, 6:2 – нельзя сказать, что я волновалась меньше, чем в предыдущем матче. Однако иногда такие эмоции могут сработать в положительном смысле. Я сыграла собранно и использовала шансы, которые дала мне сетка.

Про матч финала квалификации с Викторией Томовой:

Томова? Я не очень хорошо её знаю. В прошлом сезоне она входила в топ-100, но информации о ней у меня немного. Мы только тренировались рядом – не более. Конечно, есть общие представления, что нужно делать, но сегодня вместе с тренерами мы подробнее разберем её игру и подготовим окончательный план на матч.

Напомним, ранее Стародубцева не без проблем преодолела первый круг квалификации.