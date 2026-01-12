Стародубцева победила на старте квалификации Australian Ope
Украинка в трех сетах обыграла представительницу Франции
Юлия Стародубцева (WTA, 110) в первом круге квалификации Australian Open-2026 обыграла Алис Тубелло (WTA, 430) 6:2, 3:6, 6:0.
За почти 2 часа на корте украинка 1 раз подала на вылет, реализовала 7 брейк-пойнтов из одиннадцати и дважды ошиблась при подаче. Француженка сделала 1 эйс, 3 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Стародубцевой станет Деспина Папамихайил (WTA, 160).
