Стародубцева проиграла Бултер на старте турнира WTA 250 в Окленде
Это была первая официальная встреча теннисисток
около 2 часов назад
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
Ночью 6 января украинка Юлия Стародубцева (№111WTA) завершила выступление на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В первом круге Юлия проиграла британке Кэти Бултер (№112 WTA) – 3:6, 3:6. Это была их первая официальная встреча.
Матч длился 1 час 33 минуты. За это время Стародубцева 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2/13 брейк-пойнтов.
Напомним, что Юлия попала в основную сетку турнира в Окленде через квалификацию.
Ранее Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире в Брисбене.
