Олег Гончар

Организаторы Australian Open-2026 объявили списки сеяных участников в одиночных турнирах, сообщил портал БТУ.

Три украинские теннисистки получили места в женском посеве: Элина Свитолина посеяна под 12-м номером, Марта Костюк — под 20-м, Даяна Ястремская — под 26-м.

Отметим, что уже третий год подряд три украинки попадают в посев Открытого чемпионата Австралии.

В 2025 году это также были Свитолина, Костюк и Ястремская, а в 2024-м — Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Жеребьевка турнира с участием действующих чемпионов Янника Синнера и Мэдисон Кис состоится в Мельбурне в четверг, 15 января.

Лучший результат украинок на Australian Open — полуфинал Даяны Ястремской в 2024 году.

Напомним, в финал квалификации Australian Open вышли украинские теннисистки Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.