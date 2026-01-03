Стародубцева вышла в финал квалификации турнира WTA в Окленде
Украинка в двух сетах справилась с француженкой Понше
Юлия Стародубцева (WTA, 113) в полуфинале квалификации турнира серии WTA250 в новозеландском Окленде победила Джессику Понше (WTA, 170) 6:3, 6:3.
За полтора часа на корте украинка реализовала 5 брейк-поинтов из одиннадцати. Француженка сделала 6 эйсов, 2 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей украинки станет победительница встречи Лаура Пигосси (WTA, 201) – Лилли Таггер (WTA, 159).
Напоминаем, что Стародубцева сыграет в квалификации Australian Open-2026.
