Олег Шумейко

Юлия Стародубцева оценила свои выступления в сезоне 2025 и высказалась о подготовке к 2026 соревновательному году. Украинку цитирует btu.org.ua:

О причинах ранней поездки в Австралию во время межсезонья

Первая причина, почему я так рано приехала в Австралию, в том, что я всегда провожу здесь подготовку перед новым сезоном, потому что мой парень и тренер живет в Австралии. Можно сказать, что это как мой дом и сейчас я здесь проживаю больше всего в году. В прошлом году мы тоже здесь проводили предсезонку и позапрошлом - тоже. Поэтому я и так планировала сюда приехать где-то в ноябре.

И так случилось, что как раз в Австралии были турниры ITF (в Сиднее и Плейфорде). Это была такая цель, чтобы я сама поехала, без тренеров, сама решила свои проблемы на корте, чтобы мне никто не помогал. Потому что я начала, возможно, слишком часто обращаться за помощью к тренерам во время своих матчей.

Поэтому это была такая возможность поехать, поиграть самой и научиться чему-то самой, и понять, как я раньше так играла. Потому что я не хочу думать, чтобы мне кто-то помогал во время моих матчей. Чтобы я сама могла решить свои проблемы, как моя оппонентка играет, что я могу сделать в этом сете, в следующем сете. Это была такая цель.

Но немного после отдыха это пошло не очень хорошо, но как пошло, так пошло. Это была такая цель. Но, я думаю, это мне помогло. Когда ты строишь свою игру, ни на кого не рассчитываешь. Я сама решаю, что я буду делать в следующем гейме, что я сама об этом всем думаю и сама все это делаю. Это было такое сложное задание для меня в ноябре. Но таких целей, как выиграть турнир... Да, можно было. Это помогло бы мне попасть в основную сетку Australian Open, но это не была главная цель.

О впечатлениях от своего первого сезона в статусе теннисистки топ-100

Это был отличный опыт. Но, конечно, было много тоже волнений... Даже не то, чтобы волнения, но ты думаешь уже, мол, о, я должна здесь выиграть и здесь должна выиграть, потому что у меня такой рейтинг. Но, возможно, психологически ты еще не готова к этому уровню каждую неделю. Для меня было что-то новое, потому что все уже играют очень классно. Я знаю, что у меня есть уровень, потому что я его показывала, но, возможно, нет той стабильности, которая есть у девушек, которые уже были в топ-100 годами.

И поэтому я на себя немного давила. Такого опыта до этого у меня не было, я очень хотела выигрывать. И, я думаю, из-за этого у меня не получилось, возможно, остаться в топ-100 в конце сезона. Но я считаю, что у меня был не такой уж и плохой год. Думаю, я сыграла достаточно хорошо, с учетом своих волнений и ожиданий, когда я думала, что я точно должна обыгрывать ту девушку, если она ниже меня по рейтингу. Это такое дополнительное давление.

Также в начале года у меня была серия поражений. Это тоже для меня было впервые. У меня еще и было много травм и повреждений. И я как-то пыталась пройти через мои травмы и дальше играть и играть, потому что я хотела защищать свои очки, я хотела только идти дальше и дальше. И я перенапрягла себя. Я очень много сыграла, я о себе не думала.100%, это, возможно, тоже как-то психологически меня подкосило, потому что я много потеряла в начале сезона. В следующем году я бы так уже не поступила. Так что да, думаю, в следующем сезоне в этих моментах будет лучше, потому что я уже понимаю, как этот год прошёл у меня. Я надеюсь, что будет лучше. Мне кажется, если я повзрослела, и я более-менее понимаю, как сдерживать свои эмоции, как быть эмоционально стабильной весь год.

