Стародубцева с «баранкой» проиграла в четвертьфинале турнира в Австралии
Украинка не смогла дать бой Престон
2 дня назад
Фото: Getty Images
Юлия Стародубцева (WTA, 116) в четвертьфинале турнира серии ITF75 в Австралии уступила шестой сеяной Тайли Престон (WTA, 209) 0:6, 4:6.
За полтора часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 1 брейк-пойнт из четырёх и дважды ошиблась при подаче. Австралийка сделала 1 эйс, 5 брейков и 4 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Юлия пока не побеждала.
