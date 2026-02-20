Світолина дожала Гофф в 3-часовом триллере и вышла в финал «тысячника» в Дубае
Украинка в трех сетах обыграла четвертую ракетку мира
1 день назад
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 9) в полуфинале турнира серии WTA1000 в Дубае победила четвертую ракетку мира Коко Гауфф 6:4, 6:7 (13), 6:4.
За 3 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из одиннадцати и дважды ошиблась при подаче. Американка сделала 2 эйса, 4 брейка и 12 «двойных». Это была пятая встреча теннисисток – Свитолина победила в третий раз.
В финале соревнований Элина сыграет с пятым номером мирового рейтинга Джессикой Пегулой.
