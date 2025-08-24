Олег Гончар

В WTA перед стартом US Open-2025 опубликовали обновлённый рейтинг.

Украинские теннисистки испытали изменения в позициях. Первая ракетка страны Элина Свитолина потеряла две позиции, опустившись с 13-го на 15-е место после поражения в Цинциннати.

Марта Костюк спустилась на одну позицию и сейчас идет 28-й, а Юлия Стародубцева упала на пять позиций — до 68-й.

Без изменений осталась на 31-й позиции Даяна Ястремская.

В топ-10 Ига Свёнтек поднялась на второе место, опередив Кори Гауфф, которая сместилась на третью ступеньку.

Жасмин Паолини обошла Аманду Анисимову, заняв 8-ю позицию.

