Свитолина, Костюк и Стародубцева опустились в рейтинге WTA
Перед стартом US Open украинские теннисистки опустились в обновленном рейтинге
36 минут назад
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
В WTA перед стартом US Open-2025 опубликовали обновлённый рейтинг.
Украинские теннисистки испытали изменения в позициях. Первая ракетка страны Элина Свитолина потеряла две позиции, опустившись с 13-го на 15-е место после поражения в Цинциннати.
Марта Костюк спустилась на одну позицию и сейчас идет 28-й, а Юлия Стародубцева упала на пять позиций — до 68-й.
Без изменений осталась на 31-й позиции Даяна Ястремская.
В топ-10 Ига Свёнтек поднялась на второе место, опередив Кори Гауфф, которая сместилась на третью ступеньку.
Жасмин Паолини обошла Аманду Анисимову, заняв 8-ю позицию.