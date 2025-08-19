Свитолина осталась 13-й в обновленном рейтинге WTA
Лидирует Арина Соболенко
32 минуты назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на поражение уже в стартовом матче турнира в Цинциннати, сохранила за собой 13-ю строчку. Лидером рейтинга остается представительница Беларуси арина сабаленка.
На вторую позицию после победы на престижном «тысячнике» в США поднялась полька Ига Швентек, которая сместила американку Кори Гауфф на третье место.
Обновленный рейтинг WTA
1. (1) Арина Сабаленка (-) – 11225;
2. (3). Ига Швентек (Польша) – 7933;
3. (2). Коко Гофф (США) – 7874;
4. (4). Джессика Пегула (США) – 4903;
5. (5). Мирра Андрейева (-) – 4733;
6. (6). Мэдисон Киз (США) – 4699;
7. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4433;
8. (9). Жасмин Паолини (Италия) – 4116;
9. (8). Аманда Анисимова (Италия) – 3869;
10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3663;
...
13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 2834;
29 (27). Марта Костюк (Украина) – 1656;
32 (31). Даяна Ястремская (Украина) – 1559;
66 (63). Юлия Стародубцева (Украина) – 941;
136 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 542;
172 (177). Дарья Снигур (Украина) – 409.
Стародубцева проиграла в первом круге на последнем турнире перед US Open.