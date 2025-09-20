Олег Шумейко

Первая ракетка Италии Жасмин Паолини высказалась о победе над Элиной Свитолиной в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг и выход в финал соревнований. Слова итальянки приводит btu.org.ua:

Не знаю, как мне удалось переломить ход одиночного матча, но я сделала это. Я оставалась в борьбе за каждый мяч. Думаю, в этот раз мне немного больше повезло, чем ей. В прошлый раз я проиграла ей, имея матчболы (улыбается).

Это теннис, такое случается. Сегодня я рада, что смогла удержаться, искать решения, как ее обыграть. Она действительно очень сильная соперница, каждая встреча с ней — это битва. Легко не бывает. Я должна поблагодарить нашу команду, конечно, капитана и всех, кто был рядом и поддерживал меня на протяжении всего матча. Я очень счастлива, что нам удалось выиграть этот поединок.

В третьем сете вам пришлось играть смело. Был 16-минутный гейм на вашей подаче. Что вы тогда говорили себе?

Да, это было очень тяжело. Я пыталась найти баланс между агрессией и стабильностью. Тот гейм был невероятно сложным. То, что я его выиграла, действительно помогло мне в третьем сете. Думаю, именно в третьем сете я показала лучший теннис за весь матч. Но это было очень тяжело, по-настоящему тяжело.

Сегодня в ваших одиночных и парных матчах вас активно поддерживали китайские болельщики. Чувствовали ли вы себя как дома?

Это было потрясающе. Сегодня атмосфера была невероятной. Думаю, именно зрители помогли мне в самые тяжелые моменты, особенно в одиночном матче.

Играть при такой поддержке — это настоящие удовольствие. Болельщики буквально подтолкнули нас к победе, и в паре тоже. Приятно ощущать их энергию и поддержку. Надеюсь, они придут и в воскресенье и снова будут болеть за нас.

Свитолина пообещала, что команда вернется сильнее.