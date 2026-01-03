Світолина на турнире в Окленде сыграет с легендарной Уильямс
В первом раунде украинско-американский тандем встретится с Эалой и Йович
Элина Свитолина сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире серии WTA250 в новозеландском Окленде.
Украинско-американский тандем в первом круге соревнований встретится с Александрой Эалой (Филиппины) и Ивой Йович (США). Встреча запланирована на ночь с 5 на 6 января и начнется не раньше 00:00 по киевскому времени. Отметим, что Свитолина впервые сыграет официальный матч в паре после Токио-2020.
