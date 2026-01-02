Владимир Кириченко

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс сыграет на Australian Open-2026. Об этом сообщает пресс-служба мейджора.

Организаторы мейджора в Мельбурне предоставили легендарной теннисистке wild card.

Винус дважды играла в финале Australian Open и дважды проиграла своей сестре Серене (в 2003 и 2017 годах).

Уильямс-старшая выступит на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2021 года. Тогда она дошла до второго раунда, где разгромно проиграла итальянке Саре Эррани 1:6, 0:6.

В парном разряде Australian Open Винус становилась чемпионкой четыре раза: в 2001, 2003, 2009 и 2010 годах.

Australian Open-2026 пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

Ранее стало известно, что 10-я ракетка мира пропустит Australian Open-2026.