Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о победе над Дианой Шайндель в третьем круге Australian Open. Украинку цитирует btu.org.ua:

Это был тяжёлый матч. Я очень надеялась удержать ту подачу, потому что мы обменялись несколькими брейками, и я была немного разочарована собой. Но в конце концов, да, я очень довольна игрой. И, конечно, перед вами, друзья, побеждать – это действительно замечательно.

Ты шла нога в ногу в первом сете, сыграла отличный тай-брейк. Во втором сете ты вела 3:1, имела геймбол, но не реализовала его. Каким был уровень разочарования? Потому что я видела, как ты сделала несколько очень-очень глубоких вдохов.

Ну, именно так приходится справляться с разочарованием. Конечно, когда теряешь шансы, кажется, что это конец света. Поэтому, конечно, хочется вернуться в игру и отыграться. Я была очень счастлива, что мне это удалось, я старалась вложить это разочарование в свои удары и бить ещё сильнее.

Напомним, что следующей соперницей Свитолиной станет другая россиянка Мирра Андреева.