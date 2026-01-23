Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (12 WTA) узнала соперницу в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

За выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне первая ракетка Украины сыграет против «нейтральной» Мирры Андреевой (7 WTA). В матче третьего круга Андреева в двух сетах обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэллу Русе.

Свитолина и Андреева ранее встречались лишь один раз. В 2025 году в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе — тогда победу одержала российская теннисистка.

Игра состоится 25 января.

