Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему досрочно завершила 2025 год. Украинку цитирует btu.org.ua:

Если бы я заставляла себя доигрывать сезон до конца, буквально выжимая из себя последние силы, то, думаю, я бы вообще не смогла начать этот год и приехать играть в Австралию – я была бы полностью истощена психологически.

Физически тоже не уверена, что это было бы правильным решением, потому что в таком ментальном состоянии риск травмы значительно возрастает. Когда ты постоянно давишь на себя и играешь на высочайшем уровне, особенно с моим стилем игры, ты все время находишься на пределе возможностей.

Для меня было очень важно сделать шаг назад. Конечно, мне было немного грустно, что я не дала себе шанс, возможно, побороться за Итоговый турнир или вернуться в топ-10, но это было правильное решение.

Сейчас я вижу, что чувствую себя намного свежее. Я готова принимать сложные ситуации в матчах. И те поединки, которые у меня были в Окленде и здесь, показали: когда возникают тяжёлые моменты, я готова принять то, что иногда всё складывается не в твою пользу, и тогда нужно бороться, терпеть, выкладываться и искать способ победить.