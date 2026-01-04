Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от игр в паре с Винус Уильямс. Украинку цитирует btu.org.ua:

Будет невероятно разделить корт с ней. И, знаете, играть с такой легендой — это большая честь для меня, и я постараюсь завтра выложиться на все сто, чтобы выиграть.

Есть ли у нас прозвище для нашей пары? Пока нет. Думаю, к этому мы вернемся позже (смеется).