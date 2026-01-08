Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Кэти Бултер во втором круге турнира серии WTA250 в новозеландском Окленде. Украинку цитирует btu.org.ua:

Я ожидала тяжелого матча против Кэти, потому что она – отличный боец. У нее сильные удары, что было видно сегодня. Нам обеим было непросто из-за ветреной погоды, это был не идеальный матч с нашей стороны, мы обе могли бы играть лучше, но в итоге я очень довольна, что прошла дальше.

Безусловно, сегодня для меня было важно бороться за каждое очко и, учитывая ветер, я старалась перебить на один мяч больше через сетку и искать способы справиться с этим. Я довольна, как мне удалось справиться в таких моментах как в первом, так и во втором сетах.