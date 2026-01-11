Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), передает Суспільне.

Без сомнения, приятно выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Я очень счастлива, что завоевала титул здесь. Это была приятная неделя для меня.

Приятно играть такие матчи, как на этом турнире, не простые поединки. Это дает мотивацию на следующие старты. Очень приятно выиграть этот турнир