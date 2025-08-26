Олег Гончар

В рамках первого круга US Open украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 15) проиграла венгерке Анне Бондар (WTA 97) со счетом 2:6, 4:6.

Матч длился 101 минуту, в течение которых Свитолина и Бондар сделали по два эйса. При этом, Элина допустила восемь двойных ошибок против двух у соперницы.

Также Свитолина реализовала один из девяти брейков против четырех из девяти у соперницы.

Для теннисисток это был третий матч в 2025 году и первая победа Бондар.

Отметим, что на данный момент все украинские теннисисты, кроме Марты Костюк, которая еще не стартовала, проиграли в своих первых матчах на US Open-2025. Если проиграет Костюк, то этот турнир станет худшим в истории Украины.

Перед Свитолиной в тяжелом матче убрала ракетку Даяна Ястремская.