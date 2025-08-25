Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 31) завершила выступление на Открытом чемпионате США-2025.

В первом круге украинка в трех сетах уступила россиянке анастасии павлюченковой.

Поединок между павлюченковой и Ястремской длился 2 часа 40 минут. За это время россиянка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трех брейк-пойнтов.

Ястремская записала на свой счет 12 подач навылет, 11 двойных ошибок и использовала один из трех шансов на брейк.

US Open 2025. 1/64 финала

анастасия павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6(5), 6:7(5), 4:6

Ранее прекратила борьбу на US Open Юлия Стародубцева.