Ястремская не смогла преодолеть первый круг US Open-2025
Украинка проиграла Анастасии Павлюченковой
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 31) завершила выступление на Открытом чемпионате США-2025.
В первом круге украинка в трех сетах уступила россиянке анастасии павлюченковой.
Поединок между павлюченковой и Ястремской длился 2 часа 40 минут. За это время россиянка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трех брейк-пойнтов.
Ястремская записала на свой счет 12 подач навылет, 11 двойных ошибок и использовала один из трех шансов на брейк.
US Open 2025. 1/64 финала
анастасия павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6(5), 6:7(5), 4:6
Ранее прекратила борьбу на US Open Юлия Стародубцева.