Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева узнали соперниц на старте US Ope
Две украинки сыграют с россиянками
26 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Прошла жеребьевка основной сетки US Open-2025. В первом круге соревнований сыграют четыре украинки. Начало матчей основной сетки американского Шлема запланировано на 25 августа.
Встречи украинок в первом круге US Open-2025:
Элина Свитолина (WTA, 13) – Анна Бондар (WTA, 96)
Марта Костюк (WTA, 29)– Кэти Бултер (WTA, 48)
Даяна Ястремская (WTA, 32) – анастасия павлюченкова (WTA, 44)
Юлия Стародубцева (WTA, 66) – анна блинкова (WTA, 78)
Напомним, что ни одному украинцу не удалось преодолеть квалификацию US Open.