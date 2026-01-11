Світолина: «Мой муж выиграл в Окленде в прошлом году»
Это помогло Элине завоевать титул
около 19 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о роли в своей победе ее мужа ГаеляМонфиса.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) рассказала, какую роль в ее победе на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) сыграл ее муж Гаэль Монфис, передает The Tennis Letter.
Думаю, за свою кар'єру я переживала чимало різних моментів, але цей став особливым, ведь в прошлом году здесь победил мой муж. В этом году он сказал мне: "Если ты в этот раз не выиграешь, я уже не знаю, что сказать".
Напомним, ранее Свитолина также отмечала, что ключевую роль в успешном начале сезона для нее сыграл перерыв в конце прошлого года, который позволил восстановиться и перезагрузиться перед новыми турнирами.