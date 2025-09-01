Олег Гончар

Сербский теннисист Новак Джокович установил исторический рекорд, став самым возрастным игроком в истории Открытой эры, который вышел в четвертьфиналы всех четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде за один сезон, сообщает Opta Ace в X.

Джокович сделал это в возрасте 38 лет и 94 дней.

На US Open-2025 Джокович в 1/8 финала уверенно победил 144-ю ракетку мира, немца Яна-Леннарда Штруффа, со счетом 6:3, 6:3, 6:2. В четвертьфинале серб встретится с четвертой ракеткой мира, американцем Тейлором Фрицем.

Напомним, Джокович раскритиковал запах марихуаны на кортах US Open.