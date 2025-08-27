Олег Гончар

Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович (ATP 7) одержал свою 191-ую победу на хардовых кортах турниров Большого шлема в одиночном разряде, сравнявшись с легендарным швейцарцем Роджером Федерером по этому показателю в Открытую эру.

Во втором круге US Open-2025 Джокович победил американца Захари Свайду (ATP 95) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1. Матч длился 2 часа 47 минут. В третьем круге серб встретится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) – Франсиско Комесанья (Аргентина).

По количеству побед на харде мейджоров за Джоковичем и Федерером следуют Рафаэль Надаль (144), Андре Агасси (127) и Пит Сампрас (116).

