Владимир Кириченко

В ночь с 31 августа на 1 сентября завершился матч четвертого круга турнира US Open-2025, где встречались сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 7) и немец Ян-Леннард Штруфф (АТР, 144).

Встреча закончилась победой серба со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 49 минут. За это время Новак сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. На счету Штруффа шесть эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В следующем круге Джокович встретится с четвертой ракеткой мира американским спортсменом Тэйлором Фритцем.

Напомним, Александр Зверев неожиданно проиграл Феликсу Оже-Альяссиму на US Open-2025.