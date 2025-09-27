Ястремская не смогла выйти в третий круг "тысячника" в Пекине
Даяна в двух сетах проиграла представительнице Испании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) сыграла матч в рамках второго раунда турнира WTA 1000 в Пекине.
Украинка со счётом 5:7, 4:6 проиграла испанке Джессике Боусас Манейро (№48 WTA).
Это была вторая официальная встреча теннисисток, Ястремская уступает в противостоянии – 0:2.
Матч длился 1 час 34 минуты. За это время Бузас Манейро трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Ястремская выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
Для украинки это третье поражение подряд.
