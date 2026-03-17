Александр Сукманский

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно преодолела стартовый раунд квалификации престижного турнира WTA 1000 Miami Open в Майами, США.

В первом круге отбора 27-летняя украинка встретилась с представительницей Австралии Мэддисон Инглис и одержала победу в двух сетах — 7:6(3), 7:5. Поединок длился чуть более двух часов.

Матч оказался чрезвычайно сложным: в первой партии Стародубцева уступала 2:5, отыграла два сетбола соперницы, перевела сет на тай-брейк и уверенно его выиграла. Во втором сете украинка снова оказалась в роли догоняющей (1:3), но сумела переломить ход игры и завершить матч в свою пользу.

Miami Open – WTA 1000. Майами (США). Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 15) – Мэддисон Инглис (Австралия) 7:6(3), 7:5

Это была третья очная встреча теннисисток – и во всех трёх победила именно Стародубцева. В то же время эта победа позволила украинке прервать серию из четырёх подряд поражений.

В финале квалификации за место в основной сетке Юлия Стародубцева сыграет против американки Мари Стоян (179-е место в мировом рейтинге WTA). Для соперниц это будет первая встреча на корте.