Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 102) в первом круге квалификации турнира серии WTA1000 в катарской Дохе обыграла Антонию Ружич (WTA, 67) 6:2, 6:2.

За час с четвертью на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из десяти и 1 раз ошиблась при подаче. Хорватка сделала 1 эйс и две «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Стародубцевой станет победительница матча Моюка Учидзима – Ребекка Шрамкова.

Напомним, что Дарья Снигур и Александра Олейникова вышли в полуфинал турнира в Румынии.