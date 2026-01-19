Стародубцева проиграла в первом раунде Australian Ope
Украинка в трех сетах уступила Томлянович
13 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 110) в первом круге Australian Open проиграла Айле Томлянович (WTA, 78) 6:4, 6:7 (3), 1:6.
Украинка за 2 с половиной часа на корте 5 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из двенадцати и трижды ошиблась на подаче. Австралийка сделала 1 эйс, 6 брейков и 5 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Стародубцева пока не побеждала.
Напомним, что Элина Свитолина вышла во второй круг AO-2026.
Поделиться