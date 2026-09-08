Михаил Цирук

В украинском теннисе снова скандал. Причём серьёзный, поскольку речь идёт о исключении игрока из национальной сборной за высказывание собственного мнения, которое, очевидно, не понравилось другим игрокам.

По крайней мере, так считает Александра Олейникова, которая в понедельник, 7 сентября, заявила о том, что не сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

К сожалению, я не сыграю в финальной части КБДК. После поражения во втором круге на US Open мне сообщили, что будет произведена замена. Я считаю, что по результатам хардового сезона, североамериканской серии, я показала себя хорошо для третьего номера. И у меня есть некоторые предположения, что эта замена имеет неспортивные причины. Александра Олейникова

Каковы же эти причины, были ли они исключительно неспортивными, кто может заменить Олейникову и какие последствия будет иметь эта история - попробуем разобраться дальше.

Неспортивность причин на поверхности

оли́йникова

Какая бы официальная версия ни была озвучена представителями сборной Украины, реальная причина исключения Олейниковой кажется максимально очевидной. В середине июля Александра Олейникова очень резко отреагировала на печально известное видео, где Юлия Стародубцева и Надежда Киченок гуляют на свадьбе Дарьи Касаткиной, на которой присутствуют российские теннисистки и звучит российская музыка.

Когда просыпаешься утром и видишь видео украинских спортсменов, которые тусуются с россиянами под всякую русскую музыку где-то в Афинах... А ты ставишь карьеру под угрозу, чтобы достичь хоть какой-то справедливости: собираешь доказательства, факты, потом все это выносишь в публичное пространство, говоришь об этом в интервью, обращаешься к аудитории, к спортивным болельщикам. А потом, поскольку это неудобно, тебе прилетают штрафы, угрозы, угрозы дисквалификации. И вместо того, чтобы находить солидарность, ты видишь вот такое представительство Украины. Видя такую «солидарность» среди своих коллег, которые должны были бы так же выступать за интересы нашей страны, так же бороться с тем, что сейчас предлагают спортивные организации, так же выражать свою позицию, я просто понимаю, как легко будет дальше давить на меня — увеличивать это давление на тех, кто не боится говорить. Но я все равно готова к этим рискам. И пока в одной тусовке с россиянами звучит «Люби меня, люби», у меня война. И я не замолкну. Александра Олейникова

Думаю, для тех, кто забыл или, возможно, пропустил эту историю, теперь всё станет более чем очевидно. И когда/если в ближайшее время нам назовут какую-то другую причину исключения Олейниковой из команды, поверить в неё будет очень трудно.

Но могло ли быть иначе?

Теоретически - да. Но только в каком-то идеальном мире, где всегда лето, из тёплого моря игриво выпрыгивают дельфины, а на зелёных лугах пасутся розовые единороги. В реальной же жизни тот, кто идёт на конфликт с командой, всегда его проигрывает. Здесь можно привести десятки примеров из разных видов спорта. И совсем неважно, что людей, которых раскритиковала Олейникова, даже нет в команде. В сборной есть сестра Надежды Киченок - Людмила, так что проблема всё равно неизбежна.

Совершенно естественно, что люди, которые выступают в одной команде, должны находиться в нормальных отношениях, и если не любить, то хотя бы безоговорочно уважать друг друга. Возможны ли нормальные отношения между Киченок и Олейниковой после сказанного Александрой? Вот и всё.

Поэтому когда один из представителей команды открыто и слишком откровенно критикует другого, остаться должен кто-то один. Именно поэтому Илья Забарный, если хочет дальше играть в ПСЖ, никогда не сможет от души раскритиковать россиянина Сафонова. Более того, даже его жена, после нескольких резких высказываний о россиянах, была вынуждена прекратить это делать.

Конечно, значительной части общества в этой ситуации хотелось бы, чтобы в команде осталась Олейникова, а не Людмила Киченок. Но против Александры играет сразу несколько факторов. Во-первых, статус в команде. Здесь в противостоянии запасной и ключевой парницы, очевидно, выигрывает вторая. Во-вторых, убрать из команды ЛюдмилуКиченок за ошибку, которую совершила даже не она, а ее сестра, также было бы несправедливо.

Но еще более важный фактор, вероятно, заключается в том, что в жизни очень многое решают обычные человеческие взаимоотношения. И когда негласному боссу нашей команды Элине Свитолиной (извините, но в власть человека, чей фонд содержит сборную, верится как-то больше, чем в власть капитана) нужно выбрать между старшей по возрасту давней знакомой и человеком, о существовании которого еще два года назад никто не знал, рассчитывать на выбор в пользу Олейниковой было бы слишком наивно.

Однако Александра должна была понимать, на что шла. Так же как и должны были понимать последствия своих действий Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. В реальном мире говорить все, что думаешь, без последствий просто невозможно. Такова уже судьба публичного человека, хотим мы этого или нет.

Зато Олейникова никогда не подбирает слов ни о ком и ни о чем. Хорошо это или нет - судить не берусь, но платить за эту привычку ей придется еще не раз. А если хочешь донести свою мысль, и при этом не страдать - придется маневрировать и скользить между каплями. Иначе - просто никак.

Наиболее искусны из всего украинского спорта в этом Элина Свитолина и Марта Костюк. Они как никто другой умеют держать баланс между тем, чтобы донести свою позицию, и не получать за нее на орехи. Возможно, Александре Олейниковой стоило бы поучиться этому у старших коллег. Вопрос лишь в том, хочет ли этого сама Олейникова.

На корте ничего не изменилось

Если же говорить сугубо о теннисе, то замена Александры Олейниковой не повлияет ровно ни на что. Ведь на Кубке Билли Джин Кинг одиночные матчи играют только две теннисистки, и в нашей сборной это, если всё будет хорошо, будут Элина Свитолина и Марта Костюк.

Вероятность того, что Олейникову рассматривали как кандидатуру в пару к Людмиле Киченок, также кажется невысокой (а даже если и рассматривали - то уже точно не рассматривают), так что она, вероятно, ехала бы на турнир в статусе запасной. То, кто будет сидеть на скамейке около корта и болеть за партнерок, особого значения не имеет. Так что говорить о том, что в результате этого неспортивного решения Украина потеряла что-то с точки зрения спорта, также несправедливо.

Наконец, спортивные результаты Александры Олейниковой в последнее время также упали. Две победы подряд она в последний раз одерживала еще в июле, а своих главных успехов в карьере достигала на грунте. На харде же Олейникова играть не любит, и сама об этом не раз заявляла. Поэтому говорить о том, что невызов 46-й ракетки мира станет какой-то трагедией, так же нечестно, как и отрицать неспортивные причины этого решения. А мы ведь за объективность, не так ли?

Кто вместо Олейниковой?

Теоретических кандидаток несколько, но реальная - одна. Надежда Киченок и Юлия Стародубцева - минус, по причинам, описанным выше. Вызывать кого-то из нихзамена Александры Олейниковой будет просто невероятным выстрелом в ногу. Поэтому главной и, пожалуй, единственной реальной претенденткой становится 24-летняя Дарья Снигур.

Дарья вполне могла попасть в заявку команды вместо Олейниковой сразу. В этом сезоне за ее плечами финал хардового турнира в Праге и полуфинал на харде в Клуж-Напоке, так что для этого покрытия именно Снигур казалась более очевидным выбором. Почему она не попала в первоначальную версию заявки - вопрос хороший, однако уже не актуальный. Впрочем, теперь, в сложившихся обстоятельствах, ее время, похоже, таки настало.

Осадок останется

И от этого, к сожалению, также не деться никуда. Теннис длительное время был тем видом спорта, где украинская позиция звучала очень четко, согласованно и, что не менее важно, на самом высоком уровне. Теперь же в украинском теннисе начались внутренние распри, которые точно не пойдут ему на пользу и не доведут до добра.

Сейчас не так важно, почему так случилось и кто в этом виноват. Хочется лишь одного - чтобы подобных моментов больше не было. А еще хочется, чтобы украинские спортсмены, как только они становятся публичными и известными широкой аудитории, постоянно думали о последствиях своих поступков и слов.