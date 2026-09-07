Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №46) не поедет со сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026. Об этом сообщает Sport.ua.

По словам Александры, после завершения выступлений на US Open-2026 ей сообщили, что она не будет играть за национальную команду и будет сделана замена.

Теннисистка предполагает, что эта замена имеет неспортивные причины.

Напомним, что Александра была в предварительной заявке сборной. В настоящее время неизвестно, кто именно заменит Олейникову.

Она дебютировала за сборную Украины в апреле в квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши (4:0), обыграв Линду Климовичову в четвертом поединке матча.

Финальная часть женского командного турнира пройдет 22-27 сентября в Шэньчжэне.

В четвертьфинале соревнований украинцы сыграют против сборной Бельгии. Матч состоится 24 сентября в 05.00.

Напомним, Олейникова во втором круге покинула US Open, уступив сопернице из топ-20 WTA.