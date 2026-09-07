Олейникова не сыграет за Украину в финале Кубка Билли Джин Кинг, причина - не травма
В настоящее время неизвестно, кто именно заменит Александру
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №46) не поедет со сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026. Об этом сообщает Sport.ua.
По словам Александры, после завершения выступлений на US Open-2026 ей сообщили, что она не будет играть за национальную команду и будет сделана замена.
Теннисистка предполагает, что эта замена имеет неспортивные причины.
Напомним, что Александра была в предварительной заявке сборной. В настоящее время неизвестно, кто именно заменит Олейникову.
Она дебютировала за сборную Украины в апреле в квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши (4:0), обыграв Линду Климовичову в четвертом поединке матча.
Финальная часть женского командного турнира пройдет 22-27 сентября в Шэньчжэне.
В четвертьфинале соревнований украинцы сыграют против сборной Бельгии. Матч состоится 24 сентября в 05.00.
Напомним, Олейникова во втором круге покинула US Open, уступив сопернице из топ-20 WTA.