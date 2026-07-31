Сергей Разумовский

Сборная Бельгии определилась с заявкой на финальный этап Кубка Билли Джин Кинг. Именно бельгийки станут соперницами Украины в четвертьфинале. Однако в составе команды не будет ее главной теннисистки Элизе Мертенс.

Элизе, занимающая 17-ю позицию в мировом рейтинге WTA, пока не подтвердила свое участие в турнире в Шэньчжэне. В Федерации тенниса Бельгии отметили, что спортсменка хочет сначала оценить собственную форму и ближайший календарь соревнований. Окончательное решение она примет в течение следующих недель.

Без Мертенс наивысшую позицию в рейтинге среди бельгийских теннисисток имеет Ганне Вандевинкель — 98-е место. В команду также вошли Джелин Вандромме, Гріт Миннен и Магали Кемпен.

Во время отборочного этапа именно Мертенс была ключевой игроком бельгийской сборной. Она помогла команде победить представительниц США и обеспечить путевку в финальную часть турнира. После Wimbledon-2026 Элизе не сыграла ни одного матча в туре WTA.

На лондонском мэйджоре бельгийка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Линде Носковой. Этот результат стал для Мертенс первым выходом в восьмерку лучших на турнирах WTA в текущем сезоне.

Напомним, в составе сборной Украины на финальном турнире сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.