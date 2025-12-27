1/8 финала Кубка Украины. Эпицентр-Подоляны – Патриот-Амбер, Сборная Украины U20 – Подолье. Трансляции на XSPORT
27 и 28 декабря будут определены четвертьфиналисты КУ
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляне
27 декабря состоятся первые матчи 1/8 финала Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.
Трансляции матчей смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+. В 15:00 пройдет встреча Эпицентр-Подоляны – Патриот-Амбер, в прямом эфире можно следить на телеканале XSPORT. А затем в 18:00 начнется трансляция встречи Сборная Украины U20 - Эпицентр-Подоляны – Подолье на телеканале XSPORT+.
Напомним, что Эпицентр-Подоляны завершили первую часть сезона ЧУ без поражений.